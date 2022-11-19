МВД России создаст в ДНР и ЛНР министерства внутренних дел, а в Херсонской и Запорожской областях – «главки»

Выросло доверие жителей новых регионов к сотрудникам полиции, как к защитникам прав и законных интересов. Фото: МВД ДНР

Министерство внутренних дел Российской Федерации сформирует в новых регионах России структурные подразделения. В ходе правительственного часа в Совете Федерации глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о ближайших планах.

- Планируется создать два министерства внутренних дел - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, и два главных управления - в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов районного звена, - заявил министр.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Юрист Александр Лазарев обращает внимание, что название территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ зависит от конституционно-правовых отношений. Так, в республиках территориальными органами МВД России являются министерства внутренних дел. Их на данный момент 22. В других субъектах РФ образованы главные управления МВД (в 18 субъектах, а также в федеральных округах и «главк» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) и управления МВД (в 43 субъектах).

Оперативно-боевые тактические формирования МВД ДНР и ЛНР с самого начала спецоперации успешно воюют на передовой. Фото: МВД ЛНР

- В связи с тем, что ДНР и ЛНР вошли в состав России в качестве республик, в них соответственно будут образованы министерства внутренних дел. В Запорожской и Херсонской областях сформируют главные управления МВД России. Высокий статус территориальных органов свидетельствует о том, что в МВД РФ придают большое значение организации работы правоохранительных структур в новых регионах, - считает Александр Лазарев. - Не случайно министр Колокольцев отметил, что МВД вместе с коллегами из других силовых ведомств особое внимание уделяет новым республикам и областям. В этих регионах усилена охрана общественного порядка, увеличена плотность нарядов, активизирован досмотр транспорта, оказывается помощь населению.

ДЛЯ НОВЫХ СТРУКТУР НУЖНЫ ТЫСЯЧИ СОТРУДНИКОВ

В Республиках Донбасса еще в 2014 году были созданы министерства внутренних дел. Ведомства вот уже восемь лет возглавляют генерал-полковник полиции Алексей Дикий (ДНР) и генерал-майор полиции Игорь Корнет (ЛНР). В этих регионах достаточно будет провести привести структуру органов внутренних дел (ОВД) в соответствии с типовыми штатами МВД России.

Герой ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий с 2014 года был замминистра МВД, а в марте 2015-го возглавил ведомство. Фото: АГ ДНР

Впрочем, наверное, какие-то особенности сохранятся в связи со специальной военной операцией. Оперативно-боевые тактические формирования МВД с самого начала успешно воюют на передовой. А для налаживания правоохранительной работы на освобожденной территории ДНР и ЛНР развернуты внештатные подразделения. В них привлечено значительное количество сотрудников «тыловых» городских и районных отделов полиции, аппарата МВД Республик, а также прикомандированные сотрудники ОВД из других регионов России.

Генерал-майор полиции Игорь Корнет восемь лет возглавляет МВД ЛНР. Фото: МВД ЛНР

В Херсонской и Запорожской областях ситуация сложнее. Еще в июле по приказу МВД России в эти области прибыли сотрудники российских ОВД с целью организации работы временных управлений МВД и оказания практической помощи местным органам правопорядка. Прикомандированные и сейчас составляют основной костяк ОВД.

- В субъектах, граничащих с зоной спецоперации, действуют сводные отряды полиции. Они эффективно решают поставленные задачи по пресечению правонарушений, выведению из незаконного оборота наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, - сообщил Колокольцев.

Сводные отряды полиции эффективно решают задачи по пресечению правонарушений в новых регионах РФ. Фото: МВД ЛНР

Министр поднял в Совете Федерации важный вопрос укомплектования новых структур. Общая численность сотрудников на новых территориях должна достигать 52 тысяч человек с учетом требований российского законодательства и мнения представителей регионов. При этом 42 тысячи штатных единиц дополнительно потребуется МВД России на переходный период до 2026 года, и остальные – в 2026 году.

Тем временем, в МВД России отметили, что обращения населения по разным вопросам в органы внутренних дел свидетельствуют о возросшем доверии к сотрудникам полиции, как к защитникам прав и законных интересов граждан на освобожденных территориях.

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