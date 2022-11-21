В Донецке подняли на поверхность свыше 60 горняков из четырех обесточенных шахт

На шахте им. А. Ф. Засядько был организован подъем 59 человек местными силами под контролем горноспасателей. Фото: МинУиЭ ДНР

Сотрудники МЧС ДНР подняли на поверхность 61 горняка из шахт Донецка, обесточенных в результате утреннего повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка–220». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС.

- Все уже на поверхности, все со всеми в порядке. Никаких случаев госпитализации нет. Все подняты, по всем четырем шахтам, — рассказали ДАН в пресс-службе.

Там уточнили, что в результате повреждения питающей линии подстанции «Смолянка–220» произошло общешахтное отключение электроэнергии на четырех горнодобывающих предприятиях Донецка. Горняки шахт им. А. Ф. Засядько, им. А. А. Скочинского, им. М. Горького и «Лидиевка» не могли самостоятельно выбраться на поверхность.

В 11:20 было подано напряжение на шахты им. А. А. Скочинского и «Лидиевка». На шахте им. А. Ф. Засядько был организован подъем 59 человек местными силами под контролем отдельного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР. На шахте имени М. Горького после подключения генератора из горных выработок также были подняты два шахтера.

Ранее сегодня сообщалось, что энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Донецка, которые также были обесточены в результате обстрелов.

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