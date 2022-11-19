Для жителей ДНР и ЛНР станет доступной льготная ипотека

Семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6 процентов на срок до 30 лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик станет доступной российская льготная ипотека. И это логично, поскольку на граждан РФ новых субъектов России должно в полном объеме распространяться действие всех льготных ипотечных программ. Но вопрос в том, что есть сложности переходного периода, а многие жители Республик еще не получили российский паспорт.

Стало известно, что Центральный банк России уже проводит консультации с рядом российских банков о возможности предоставления ими кредитных услуг по упрощенным процедурам для жителей новых регионов. Причем учитывается ситуация, что пока миграционный статус людей не уточнен, поскольку они еще не получили вид на жительство или российский паспорт.

В РЕСПУБЛИКАХ РАСШИРЯЮТСЯ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Из российских банков на территории ДНР и ЛНР с июня работает Промсвязьбанк (ПСБ), а с октября - ЦМРбанк. ПСБ открыл в Республиках десятки отделений и банкоматов, активно расширяет клиентуру среди физических лиц. Стремится к предоставлению всего спектра банковских услуг.

И если первоначально люди открывали счета, проводили различные платежи и перечисления, в том числе и с территорией России (до вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ), то уже сейчас ПСБ обеспечивает сопровождение зарплатных, социальных и пенсионных выплат.

Также Промсвязьбанк запустил потребительское кредитование. На первом этапе предложение действует для жителей ДНР и ЛНР, которые являются гражданами РФ и обслуживаются в рамках зарплатных проектов ПСБ или Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР. Этим клиентам доступны потребительские кредиты на срок до 5 лет.

До конца 2022 года банк планирует предоставить возможность ипотечного кредитования. И если на федеральном уровне будет приняты решения об условиях льготной ипотеки для жителей новых регионов РФ, то вероятно, что ПСБ тоже примет в нем участие. Тем более, что банк успешно занимается этим на территории всей России. Также со временем и другие российские банки начнут оказывать свои услуги для жителей ДНР и ЛНР.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Сейчас в России действует несколько государственных программ, которые позволяют приобрести жилье в кредит под низкий процент: «Льготная ипотека на новостройки», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека» и другие.

Жительница Донецка Наталья Сергиенко вместе с мужем Андреем работают в госструктурах и с нетерпением ожидают, когда появится возможность воспользоваться льготной ипотекой.

- Снимаем квартиру, но хотели бы жить в своей. Тем более, что аренда обходится недешево – с «коммуналкой» 10 тысяч рублей. Мы молодая семья, у нас трехлетний ребенок. Сбережений на разовую покупку нет. Надеемся на помощь государства. Слышала, можно воспользоваться материнским капиталом, - говорит Наталья.

Действительно, в России семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, могут взять льготный кредит на покупку жилья. Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года. Ранее предполагалось, что она закончится 1 марта 2023 года.

Условия программы после продления остались прежними. Семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6 процентов на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей.

Программа позволяет использовать материнский капитал. Однако разрешено использовать средства маткапитала не для ежемесячных платежей, а только в качестве первоначального взноса. Некоторые банки дают возможность заемщикам досрочно погашать кредит за счет материнского капитала.

Условия, перечень документов и ставки в банках по программе «Семейная ипотека» могут отличаться и регулярно меняются. Поэтому стоит уточнять все подробности в конкретной кредитной организации.

Так что Наталье Сергиенко и другим жителям ДНР и ЛНР, которые хотели бы приобрести жилье по льготной ипотеке, надеемся, недолго осталось ждать, когда они смогут воспользоваться поддержкой государства.

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