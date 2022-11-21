Центробанки ДНР и ЛНР продадут «Промсвязьбанку» за 1 рубль

«Промсвязьбанк» станет главным банком а ДНР и ЛНР. Фото: ЦРБ ДНР

Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР будут зарегистрированы в РФ как общества с ограниченной ответственностью, а затем переданы «Промсвязьбанку». Об этом говорится в указе №841 Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Согласно указу, власти Республик и Центробанк России должны в месячный срок заключить соглашения, предусмотренные конституционными законами о принятии ДНР и ЛНР в состав РФ. Затем течение месяца ЦРБ ДНР и Госбанк ЛНР должны быть зарегистрированы по российским законам в качестве ООО, а в месячный срок после этого власти Республик должны обеспечить продажу 100% долей в уставном капитале кредитных организаций публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» за 1 рубль.

Указ подписан, опубликован и вступил в силу сегодня.

Напомним, «Промсвязьбанк» в июне начал работу на территории Республик Донбасса.

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