В Донецке война не мешает появлению на свет новых горожан Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке и Луганске за неделю девочек родилось больше, чем мальчиков. Всего в двух столицах появились на свет 73 малыша. Из них 35 мальчиков и 38 девочек.

- С 14 по 21 ноября в Донецке появились на свет 33 младенца: 16 мальчиков и 17 девочек, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. - Желаю молодым родителям счастья, благополучия и мира, а новым дончанам — крепкого здоровья и доброго ангела-хранителя!

Двойня родилась в столице ЛНР на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Луганский центр здоровья.

- В Луганске в период с 14 по 20 ноября появилась двойня - мальчик и девочка. Вес новорожденных в двойне составил 2 кг 300 г и 1 кг 850 г. Всего в городе родились 40 малышей - 19 мальчиков и 21 девочка. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 950 г, минимальный вес - 1 кг 590 г, - говорится в сообщении.

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