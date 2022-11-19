«Сармат» Дмитрий Рогозин в Горловке встретился с ранеными бойцами и посетил музей космонавтов Волковых

На рукаве Рогозина (в центре) нашивка с его новым позывным «Сармат», а у Журавлева (справа) шеврон «Царские волки». Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 19 ноября, Горловку посетили российский политик Дмитрий Рогозин и депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Побывали в полуразрушенном обстрелом ВФУ Дворце культуры «Шахтер», посетили раненых в боях с украинским террористами военнослужащих Народной милиции ДНР, находящихся на лечении в городской больнице №2. Обсудили ряд насущных для нашего города вопросов и возможные пути их решения, - рассказал Приходько.

Также гости посетили музей космонавтов Волковых, Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи, где увидели фильм и клипы о войне киевского режима против мирных горловчан.

- Вместе с Дмитрием Олеговичем и Алексеем Александровичем возложили цветы к подножию Мемориала погибшим мирным жителям Горловки, - отметил мэр города.

Он поблагодарил Рогозина и Журавлева за визит и готовность помогать Горловке в столь трудное военное время.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новом учебном центре ДНР успешно испытали «умный прицел» для минометов

Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку боевым подразделениям в Донбассе (подробнее)