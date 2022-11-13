В новом учебном центре ДНР успешно испытали «умный прицел» для минометов

На испытаниях «умного прицела» для минометов. Фото: ТГ/Рогозин

Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР. И уже есть конкретные результаты успешных испытаний при участии открывшегося центра «Царские волки».

- Инспекторская группа «Царские волки» состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа активно работает в зоне специальной военной операции (СВО) под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение, - рассказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин объехал участки фронта в Донбассе. Фото: ТГ/Рогозин

Учебный центр является объединением частных разработчиков различных технологий - беспилотников, прицельного оборудования и средств связи. Центр получил название «Царские волки». На его эмблеме изображен волк с короной на черном фоне. По словам Рогозина, название группы и центра - историческое и связано с русскими добровольческими отрядами, созданными в Югославии в 1992 году. Сам Рогозин в прошлом принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

МИНЫ ЛЕГЛИ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Бывший руководитель «Роскосмоса» уже продемонстрировал, что его заявления о военно-технической поддержке – не просто слова. 10 ноября техническая группа учебного центра «Царские волки» совместно с бойцами 1-го армейского корпуса ДНР успешно завершила испытания «умного прицела» для минометов.

- Провели контрольные выстрелы, попадание точное, в армии это ждут, - сообщил Рогозин.

Он уверен, что новая технология вскоре покажет себя в бою по всей линии фронта.

Разработчик терминала с позывным «Кот» отметил, что в ходе испытаний первая и вторая мина попали в одну область.

- Осталось разобраться с баллистическим вычислителем, но это уже дело техники, — добавил «Кот»

«Брат» рассказал, что разработка позволяет намного быстрее занять огневую позицию. Фото: ТГ/Рогозин

Другой военнослужащий ДНР с позывным «Брат» рассказал, что разработка позволяет намного быстрее занять огневую позицию, прицел сложнее сбить. Кроме того, на позиции не нужно иметь буссоль - артиллерийский прибор для ориентирования орудий и измерения расстояний.

Рогозин объявил о продолжении в ближайшие недели и месяцы испытаний других комплексов, разработанных в учебном центре.

С ПОЗЫВНЫМ «КОСМОС»

Экс-гендиректор «Роскосмоса» уже несколько недель работает в Донбассе. Объехал участки фронта вместе с главой Союза добровольцев Донбасса, депутатом Госдумы Александром Бородаем. Побывал в нескольких батальонах Народной милиции ДНР, а также доставил полтысячи комплектов зимнего обмундирования для защитников Республики.

- Цель поездки - это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств - моих и двух моих друзей, - рассказал Рогозин.

Он добавил, что работа с подразделениями ДНР теперь поставлена на системную и постоянную основу.

На экипировке у Дмитрия Рогозина на встрече с «Абхазом» (слева) и Эдуардом Басуриным нашивка со словом «Космос». Фото: ТГ/Рогозин

Бывший гендиректор «Роскосмоса» взял себе в зоне проведения СВО позывной «Космос».

- Это мой позывной для радиообмена, — сказал он.

В Telegram Рогозин опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов «Шахтером», «Злым», «Абхазом» и замначальника управления Народной милиции ДНР полковником Эдуардом Басуриным. На экипировке у Рогозина была нашивка со словом «Космос».

На встрече с «Байкотом» у Рогозина на нашивке красуется позывной «Сармат». Фото: ТГ/Рогозин

Впрочем, уже после крайней встречи с «Байкотом» - командиром штурмового батальона «Сомали» - Рогозин выложил фотографию, где у него на нашивке вместо «Космоса» красуется позывной «Сармат».

Возможно, это намек на новое грозное оружие России - стратегическую ракету «Сармат».

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