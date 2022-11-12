Денис Пушилин вместе с Владимиром Соловьевым побывали на позициях бойцов «Спарты» в Донецком аэропорту

Владимир Соловьев побывал на позициях бойцов НМ ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

На позициях бойцов Народной милиции ДНР побывал известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сопровождал журналиста в поездке.

Уточняется, что Соловьев посетил линию фронта в районе Донецкого аэропорта, которую держат бойцы легендарного батальона «Спарта». Их комбат Артем Жога (отец погибшего Героя России и ДНР Владимира Жоги, - ред.) рассказал гостям, как удалось выбить врага из его укрепрайонов.

Владимир Соловьев побывал на позициях бойцов НМ ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

- Я сначала их обошел с востока, на север зажал. А потом с востока на запад. Внаглую, без техники, просто колонна. Ребята зашли на первую позицию, закрепились, зачистили. На следующий день зашли на вторую позицию, тоже зачистили, закрепились. И все, «муравейники» наши. 115-ю три роты мы разбили из одного батальона - они в нашей зоне стояли. Сейчас они снялись. Сказали, судя по перехватам разведчиков, что с бригады осталось около 170 человек. И то это остались, как они любят представляться, повара, водители, медработники, - рассказал комбат.

Владимир Соловьев побывал на позициях бойцов НМ ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

По словам Жоги, в этой стороне фронта еще остался 501 батальон ВСУ, который прошел обучение в Польше. Противник натасканный, это сразу видно.

- За счет чего тогда мы побеждаем? - спросил его Соловьев.

- Характер. Они слабые по характеру. Мы за свою землю бьемся, а они чужие сюда пришли. Я Донецк не отдам, потому что мой сын здесь похоронен. Дочка у меня в Славянске родилась. Моя земля, поэтому я за это бьюсь. А они за что - неизвестно, - сказал Артем Жога.

Отметим, что все подробности прошедшей встречи российский журналист пообещал уже завтра рассказать в своей передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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