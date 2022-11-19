Омбудсмен ЛНР призвала международных правозащитников расследовать убийство военнопленных

Виктория Сердюкова призвала прекратить кровавую вакханалию, которую без страха неминуемого наказания развязал киевский режим. Фото: ЛИЦ

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова призвала международные правозащитные организации провести расследование по факту убийства пленных российских военнослужащих.

В интернете 18 ноября появилось видео с кадрами расстрела киевскими силовиками более 11 безоружных российских пленных, которое произошло, предположительно, в селе Макеевка Сватовского района ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

- Призываю все международные правозащитные организации провести тщательное расследование по данному факту и наказать виновных в содеянном, - написала Сердюкова в своем Telegram-канале. - Это преступление – яркий пример нарушения всех норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Она добавила, что увиденные кадры расправы – очередное ужасающие подтверждение того, что совершено военное преступление, необходимо немедленно прекратить кровавую вакханалию, которую без страха неминуемого наказания развязал киевский режим.

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что убийцы пленных будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

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