Мобилизованные студенты ДНР и ЛНР смогут вернуться домой

Студенты также смогут заключить контракты и продолжить военную службу. Фото: ДонНМУ

Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы, согласно котором с военной службы увольняются мобилизованные студенты, обучающиеся на очной или очно-заочной формах по программам СПО или высшего образования в государственных образовательных учреждениях. Соответствующие указы опубликованы на сайтах врио Глав Республик.

Тем временем в Луганской Народной Республике отметили, что мобилизованный может подписать контакт с командиром, если желает продолжить военную службу.

— Командирам соединений и воинских частей 2 армейского корпуса заключить контракты со студентами, ранее призванными по мобилизации, не желающими увольняться с военной службы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами при переходе под юрисдикцию Российской Федерации, — сказано в указе лидера ЛНР.

Напомним, что мобилизация в Республиках была объявлена 19 февраля. На фронт были призваны мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них оказались и сотни студентов вузов. Для некоторых категорий граждан действует отсрочка. В частности, ее предоставляют обучающимся в очной форме образовательным стандартам среднего общего и среднего профессионального образования и могут предоставить студентам вузов.

Президент России Владимир Путин выступил с поручением демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР 13 ноября.

— В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения, — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за такое решение, а врио Главы ЛНР подчеркнул, что процесс демобилизации не повлияет на боеспособность подразделений.

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