В ЛНР делают все, чтобы как можно быстрее вернуть мобилизованных студентов с фронта

Свой долг Родине молодые ребята отдали сполна. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике приложат максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее вернуть мобилизованных студентов к учебе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Мы сейчас получим все списки из высших учебных заведений и списки от подразделений Народной милиции. Мы будем делать все максимально быстро для того, чтобы ребят вернуть назад, за школьную скамью, потому что молодые ребята должны учиться, - отметил он.

По мнению лидера Республики, свой долг Родине эти мобилизованные солдаты отдали полностью.

- Они настоящие мужчины, и я очень горжусь ими. Несмотря на свою молодость, они не испугались и защищают нашу Родину, - сказал Пасечник.

Напомним, ранее врио Главы ЛНР заявил, что Республика располагает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники. Сдержать врага защитникам помогают также российские военные.

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