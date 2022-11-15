Демобилизация студентов пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте. Фото: УНМ ЛНР

В Донбассе демобилизованным студентам присвоят статус участников боевых действий и представят их к государственным наградам. Об этом сообщил военный комиссар ЛНР Андрей Губанов.

- Каждый студент получит статус участника боевых действий, а особенно отличившиеся студенты будут представлены к государственным наградам, - сказал он.

По словам военкома, оборонное ведомство Луганской Народной Республики уже разрабатывает порядок увольнения студентов с военной службы.

- Командование Народной милиции в настоящее время разрабатывает порядок и сроки увольнения студентов с военной службы, о чем будет доведено дополнительно в ближайшее время, - проинформировал Губанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов Донбасса, которые были призваны на фронт. Сотни молодых людей должны вернуться в вузы ДНР и ЛНР.

Как отметил лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, вопрос присутствия студентов на фронте был очень болезненным для Республики. Он поблагодарил российского президента за принятое решение и отметил, что демобилизация студентов пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте.

- Как и в других регионах России, студенты Луганской Народной Республики будут учиться после возвращения, - заверил Пасечник.

Вопрос присутствия студентов на фронте был очень болезненным для республик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем в ДНР такое решение Президента России назвали справедливым. Об этом заявил руководитель региона Денис Пушилин.

- Огромная благодарность Президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах, - написал он в своем телеграм-канале.

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