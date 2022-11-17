Украинские войска за сутки выпустили по ЛНР 23 ракеты HIMARS

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Зимогорье. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Всего наблюдатели зафиксировали шесть обстрелов по населенным пунктам Республики из американских РСЗО HIMARS. Противник выпустил более 20 ракет.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по населенным пунктам Мирное (Лутугинский район), Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово, Белокуракино с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты, - заявили в представительстве.

Уточняется, что в результате массированной атаки погиб мирный житель Зимогорья, еще два человека получили ранения. Повреждения получили многоэтажный дом, производственные помещения Зимогорьевского хлебоприемного пункта, школа и детский сад, ЛЭП и железнодорожная станция. В Сватово и Белокуракино пострадали трое людей. Там повреждены два жилых дома и ж/д станция.

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