ВФУ убили одного и ранили двух мирных жителей в ЛНР

Обстрелом было повреждено, в том числе, здание детского сада. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по городу Зимогорье в Луганской Народной Республике. Огонь по населенному пункту велся с применением американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», в результате чего погиб один и ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела погиб один мужчина 1970 года рождения и два мирных жителя получили ранения. Поврежден один многоэтажный дом, производственные помещения Зимогорьевского хлебоприемного пункта, средняя школа имени Героя Советского Союза И.С. Малько, детский сад «Ивушка», ж/д станция и линия электропередачи, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что противник выпустил по городу ракет типа M31 GMLRS.

Украинские боевики обстреляли также Сватово и Белокуракино. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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