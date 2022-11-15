Мариуполь стал «Городом воинской славы»

По мнению жителей города, эту награду Мариуполь заслужил. Фото: УНМ ДНР

Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю почетное звание «Город воинской славы», подписав сегодня соответствующий указ.

- За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мариуполю почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», - говорится в тексте документа.

Жители города не скрывают гордости за свой родной город. Так, по словам мариупольчанки Елены Коломиец, чей 14-летний сын Арсен стал волонтером, эту награду Мариуполь заслужил.

- Мариуполь ее заслужил! Выстоял и теперь возрождается очень быстрыми темпами. В связи с таким большим событием хочу пожелать, чтобы мариупольцы всегда были целеустремленными и позитивными. А молодежь помогала старикам, не проходила мимо тех, кто сейчас особенно нуждается в помощи. Я как многодетная мать считаю, что звание «Города воинской славы» воодушевит мариупольцев на проявление лучших человеческих качеств, - говорит она.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент России присвоил Луганску и Горловке почетное звание «Город трудовой доблести».

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