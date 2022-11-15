Президент России присвоил Луганску и Горловке почетное звание «Город трудовой доблести»

Это решение стало восстановлением общей исторической памяти. Фото: Администрация города Луганска

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Луганску и Горловке почетное звание «Город трудовой доблести». Сегодня он подписал соответствующий указ.

- За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску, Якутску, - сказано в тексте документа.

Ранее на заседании оргкомитета «Победа», где рассматривались заявки на присвоение городам почетных званий, было отмечено, что присвоение звания «Города трудовой доблести» Луганску и Горловке символизирует восстановление общей исторической памяти.

- Можно сказать, что восторжествовала историческая правда, потому что без вклада Донбасса трудно было бы представить нашу общую Победу, - сказал глава Российской академии наук Геннадий Красников.

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