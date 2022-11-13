Денис Пушилин поблагодарил Президента России за решение о демобилизации студентов Донбасса

Денис Пушилин считает справедливым решение о возвращении сотен студентов в вузы. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин считает справедливым решение демобилизовать студентов Донбасса с фронта. Об этом руководитель региона написал сегодня в своем телеграм-канале.

- Огромная благодарность Президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах, — отметил Пушилин.

Сегодня сообщалось, что Президент РФ дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на фронт студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что 19 февраля в ДНР была объявлена всеобщая мобилизация. На фронт были призваны мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них оказались и сотни студентов вузов.

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