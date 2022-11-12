«Строим школу возможностей и перспектив»: В ДНР прошел первый педагогический совет для представителей образования новых российских регионов

Педсовет прошел под председательством руководителя Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Фото: Минпросвещения РФ

В одной из школ Мариуполя прошел педагогический совет Министерства просвещения РФ «Интегрируемся в единое российское образовательное пространство: строим школу возможностей и перспектив» под председательством руководителя профильного ведомства Сергея Кравцова с участием представителей органов власти и образовательных ведомств Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

- Такие встречи позволят привлекать коллег из новых регионов к участию во всех обсуждениях, касающихся образовательного процесса. У нас общие задачи и общие единые цели – дать качественное образование ребятам, - говорит министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отмечая, что работники образования и науки новых субъектов России делают большую работу. - Мало кто верил, что 1 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей откроется 1334 школы – но это произошло, и произошло благодаря им.

НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Министр рассказал, что на коллегии Министерства просвещения рассматривался вопрос развития образования в новых регионах РФ. Программа есть, но важно понимать, какие есть проблемы, чтобы их вместе и максимально оперативно решать.

- Важно выстроить работу на системной основе и организовать учебный и воспитательный процесс в школах, расположенных в новых регионах, - говорит Кравцов. - В фокусе внимания Минпросвещения России остается система среднего профессионального образования. Сегодня это направление пользуется большой популярностью у молодых людей из всех уголков России, и важно передать опыт развития системы СПО, методики и технологические решения в новые регионы.

По словам Сергея Кравцова, развитие педагогического образования – это еще один ключевой момент развития.

- Профильные вузы в новых регионах продолжат свою работу и войдут в число федеральных площадок для подготовки учителей, - сказал министр.

Педагоги предлагали свои идея развития. Фото: Минпросвещения РФ

В ходе обсуждения проекта, педагоги новых субъектов России предлагали свои идеи и делились своим видением развития образования в регионах. Также были затронуты и вопросы патриотического воспитания детей и молодежи.

- Мы сегодня наметили те перспективы, которые сами педагоги, сами директора школ предложили, - говорит руководитель Минпросвещения РФ. - Очень важно, что сегодня такой открытый диалог состоялся, мы и дальше будем продолжать постоянный диалог.

Также Сергей Кравцов сообщил, что в следующем году аттестаты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут выдаваться на основе текущих школьных оценок.

- Переходный период устанавливается до 2028 года, в течение пяти лет, для того чтобы решить максимально все вопросы, - рассказывает Кравцов. - Что касается лицензирования, этот процесс начался: многие школы в новых регионах уже имеют лицензию, учреждения среднего профессионального образования, вузы. И этот процесс мы и дальше будем продолжать с учетом тех особенностей, которые есть в новых регионах.

ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что всем известно, как важно заложить основы правильного воспитания и образования сегодняшних школьников.

- Сейчас еще продолжается специальная военная операция, но вместе с нашими российскими коллегами мы думаем о будущем, совершенствуем систему образования, интегрируемся в образовательное пространство Российской Федерации, стремимся к тому, чтобы дети Донбасса имели возможность получать глубокие знания, развивать свои интеллектуальные и творческие способности, расширять кругозор, – отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин. Фото: Минпросвещения РФ

Руководитель Республики поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за личный вклад при подготовке образовательных учреждений ДНР у учебному году. Ведь при его поддержке школы получили более двух с половиной миллионов учебников, методичек и художественной литературы.

- При помощи 22 шефов-регионов Российской Федерации по всей Республике ремонтируются школы и детские сады, начался ремонт организаций среднего профессионального образования, - рассказывает Пушилин. - При этом школы и детские сады оснащаются новой мебелью, современным компьютерным оборудованием, наглядными пособиями, государственной символикой. Республика получила 115 школьных автобусов.

КСТАТИ

Награды учителям от Совета Федерации и Минпросвещения. Фото: Администрация Главы ДНР

По окончанию рабочей части педагогического совета, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова вручили награды от Совета Федерации и Минпросвещения отличившимся учителям Донецкой и Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

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