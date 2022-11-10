В учебных заведениях ДНР будут внедрять федеральный проект «Профессионалитет»

В Республике будут готовить востребованных в реальном секторе экономики специалистов. Фото: ЮГМК

В ДНР начата подготовка к реализации федерального проекта «Профессионалитет», который предполагает совместное обучение кадров образовательными учреждениями и предприятиями. Об этом сегодня заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- Провела совещание с Советом директоров образовательных организаций СПО по вопросу участия в реализации федерального проекта «Профессионалитет», — написала Колударова в своем телеграм-канале. — Поручила подготовить дорожную карту по внедрению проекта на 2023–2027 гг. и план-график создания образовательно-производственных кластеров.

Министр отметила важность подготовки востребованных в реальном секторе экономики специалистов. В числе приоритетов строительная отрасль, инженерные направления, IT-технологии, машиностроение, сельское хозяйство.

Проект «Профессионалитет» предполагает создание образовательно-производственных центров (кластеров). В каждом из них определяется колледж, модернизируемый под ключ. При непосредственном участии опорного работодателя формируется структура, педагогический коллектив и образовательные программы. В состав кластера могут входить колледжи с профессиональными мастерскими и несколько работодателей.

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