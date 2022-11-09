Восстановление набирает обороты: как помогают городам Донбасса регионы-шефы

Строители Чувашии начали восстановление домов в Мариуполе

Ямал восстановит 55 объектов в Волновахе

Помощь городам Донбасса не останавливается ни на минуту, регионы шефы идут впереди запланированных сроков, досрочно сдают объекты и зачастую берут дополнительный объем работ на текущий год.

Ямал принял решение отремонтировать пять жилых домов для 88 семей в Волновахе. Рабочим предстоит подготовить здания к холодам.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что важно не только восстановить социальные объекты, но и помочь вернуть людям элементарные бытовые условия, в первую очередь, крышу над головой.

Специалисты из Ямала сделали в Волновахе немало, за что жители города не устают благодарить рабочих. Строители уже отремонтировали общежитие, начали строить новый дом на месте разрушенного. Всего Ямал «под ключ» восстанавливает в Волновахском районе 55 различных социальных объектов.

Строители Чувашии начали восстановление домов в Мариуполе

Также Ямал и Волноваха намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты по восстановлению на территории Волновахского района.

— Наш район обеспечивают коммунальной техникой, оборудуют школы, больницы, идет восстановление социальных объектов и домов, — говорит житель Волновахского района Антон Пархоменко. - У моей соседки весной был разрушен дом, она переехала к родственникам в Донецк, жила там, сюда не приезжала. Приехала в конце лета и не узнала город, который еще несколько месяцев назад был в руинах. Теперь люди строят планы на будущее, многие принимают участие в восстановлении.

Владимирская область поможет восстановить около 60 объектов

Внушительный объем восстановительных работ в Донбассе и у специалистов из Владимирской области. Власти региона, который шефствует над Докучаевске, сообщили, что по итогам года планируется оказать помощь в восстановлении 58 объектов. Сейчас уже восстановлено около трети объектов.

— Область помогла восстановить в Докучаевске 19 объектов. На данный момент работы ведутся на четырех объектах, также сделаны замеры окон девяти многоквартирных домов и семи социальных объектов, — заявили в пресс-службе правительства Владимирской области.

Отмечается, что всего до 2023 года Владимирская область планирует восстановить 58 объектов в подшефном городе.

Сотрудничество двух регионов официально стартовало в начале июля, когда между областью и городом было подписан соответствующее соглашение. Согласно документу, регион-шеф помогает Докучаевске в восстановлении коммунальной и жилой инфраструктуры, а также проводит ремонт городских школ.

Чувашия поможет восстановить дома в Мариуполе

Во время визита в Донецкую Народную Республику Главы Чувашии Олега Николаева было принято важное решение. За чувашскими специалистами закрепили еще восемь многоквартирных домов в Мариуполе.

— Обследования по всем объектам завершены: подлежат восстановлению четыре дома и четыре дома — под снос, — сообщили в администрации Чувашии.

Строители Чувашии начали восстановление домов в Мариуполе

В восстановлении привлечены 160 чувашских специалистов. Сейчас идет расчистка территорий, происходят обмеры и опрессовка элеваторных узлов.

Планируется доставить в город около 700 окон, 250 из них уже привезены. Также из Чувашии доставлено почти 200 входных дверей для установки в жилых домах и детском саду. Гуманитарные грузы со строительными материалами отправляются в Донбасс регулярно. По официальным данным, всего из Чувашии органами власти, партиями, общественными организациями и бизнесом отправлено в Донбасс более 517 тонн гуманитарного груза.

Камчатка восстановит Светлодарск и поселок Мироновский

К восстановлению Донбасса подключилась и Камчатка. Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что регион закрепил за собой Светлодарск и поселок Мироновский – теперь это его подшефные территории.

— Камчатский край не был включён в число тех регионов, за которыми были закреплены так называемые подшефные территории, - сообщил Солодов и добавил, что регион просто не может не принять участия в восстановлении городов Донбасса.

Губернатор также отметил, что группы от Камчатки уже приступили к работе над восстановлением подшефных территорий. Специалисты занимаются оценкой состояния инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону. Также в эти населенные пункты уже направлены передвижные тепловые пункты, идет работа по восстановлению электросетей.

Строители Чувашии начали восстановление домов в Мариуполе

— Ситуация в этих территория очень непростая и находится на грани гуманитарной катастрофы. У Камчатского края много задач, которые нам нужно выполнять для развития нашей территории, но мы не должны стоять в стороне при выполнении нашей общей задачи, связанной с нашими согражданами, которые действительно находятся в чрезвычайно сложной ситуации, - отметил Солодов.

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