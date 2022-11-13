Президент России поручил демобилизовать студентов Донбасса, которые были призваны на фронт

В ДНР мобилизовали даже студентов-медиков. Фото: ДонНМУ

Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на фронт студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения, — сказал Песков.

Напомним, что 19 февраля в ДНР была объявлена мобилизация. На фронт были призваны мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Для некоторых категорий граждан действует отсрочка. В частности, ее предоставляют обучающимся в очной форме образовательным стандартам среднего общего и среднего профессионального образования и могут предоставить студентам вузов.

При этом сотни студентов были мобилизованы. И их не возвращали с фронта даже после вхождения ДНР и ЛНР в состав России, где студенты не подлежат мобилизации. Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин также выступал за возвращение студентов.

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