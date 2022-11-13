Глава ДНР сообщил, что из воинской части под Херсоном вернули домой в Донецк мобилизованного 18-летнего школьника

В ДНР были мобилизованы многие мужчины в возрасте от 18 до 55 лет
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Прокуратура РФ начала проверку по факту мобилизации 18-летнего школьника из ДНР, оказавшегося в первые дни спецоперации под Херсоном. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.
- Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Никиту Гладких. Вернуть живым и здоровым. В начале военной операции ему было 18 лет, он еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу. Вместо этого он оказался в расположении действующей воинской части под Херсоном, откуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура. Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными, — отметил Пушилин.
По его словам, справедливость восторжествовала и к матери вернулся сын.
- Никита продолжит учебу, а летом, как и планировал, поступит в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Мы обязательно предоставим ему льготные условия для поступления — ведь придет время, когда нам понадобятся архитекторы нового возрожденного Донбасса, — заключил Глава ДНР.
Напомним, что в ДНР были мобилизованы многие мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Для некоторых категорий граждан действует отсрочка.
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