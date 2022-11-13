Глава ЛНР поручил Правительству обеспечить подачу тепла во всех городах и районах Республики

В ЛНР продолжаются работы по обеспечению жителей теплом и водой. Фото: КП «Вода Донбасса»

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поручил Правительству Республики обеспечить отоплением жителей всех регионов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Правительству Республики поставлена конкретная задача: каждый житель должен встретить зиму с теплом! - написал руководитель Республики.

Он напомнил, что отопительный сезон стартовал в ЛНР 15 октября.

- В целом, проблемы, возникшие в городах и районах сразу после запуска системы, за месяц оперативно ликвидированы. В домах граждан тепло, а помощь России и регионов-шефов, доставивших блочно-модульные котельные, позволила подать теплоноситель и на социальные объекты, - отметил Пасечник.

Сложная ситуация в Алчевске, где теплотрассы, заложенные в 1960-70-х годах, не справляются с нагрузкой. Коммунальщики оперативно устраняют порывы. Власти принимают дополнительные меры по восстановлению теплоснабжения.

- По городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременскому району работаем отдельно. Продолжаем закрывать тепловой контур и восстанавливать дома. Эвакуируем семьи и маломобильных граждан из районов, где создать необходимые условия до наступления морозов не представляется возможным, - проинформировал врио Главы ЛНР.

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