Украинские боевики за сутки выпустили по 7 городам и поселкам ДНР 308 ракет, снарядов и мин

Последствия обстрела поселка Гольмовский в Горловке. Фото: ТГ/Приходько

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 56 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 308 ракет, снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – РСЗО «Himars», артиллерию 155 и 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Калининский, Центрально-городской и Никитовский районы), Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Кременец, Докучаевск.

В результате обстрелов получил ранение мирный житель Куйбышевского района Донецка.

Повреждены 13 домостроений в Киевском районе Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки и Докучаевске, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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