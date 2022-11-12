В Стаханове обстрелом ВСУ разрушены ресторан и ночной клуб, повреждены восемь домов, магазин и кондитерский цех

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов. Фото: СЦКК ЛНР

В результате ракетного удара ВСУ по Стаханову были разрушены ряд жилых домов и гражданских объектов города. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в числе пострадавших зданий оказался кондитерский цех, в котором были ранены три женщины.

- В результате обстрела населенного пункта Стаханов ранения получили три сотрудницы кондитерского цеха, разрушен ресторан, ночной клуб, а также повреждения получили восемь жилых домов, продуктовый магазин и кондитерский цех, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, что по данным СЦКК, киевские силовики в 01:45 обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив в направлении города две ракеты.

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