В Стаханове обстрелом ВСУ разрушены ресторан и ночной клуб, повреждены восемь домов, магазин и кондитерский цех

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов. Фото: СЦКК ЛНР
В результате ракетного удара ВСУ по Стаханову были разрушены ряд жилых домов и гражданских объектов города. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что в числе пострадавших зданий оказался кондитерский цех, в котором были ранены три женщины.
- В результате обстрела населенного пункта Стаханов ранения получили три сотрудницы кондитерского цеха, разрушен ресторан, ночной клуб, а также повреждения получили восемь жилых домов, продуктовый магазин и кондитерский цех, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, что по данным СЦКК, киевские силовики в 01:45 обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив в направлении города две ракеты.
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