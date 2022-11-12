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НовостиПолитика12 ноября 2022 10:24

В результате ракетного удара ВСУ по Стаханову пострадали трое человек

Ночью город подвергся обстрелу из американской реактивной системы залпового огня HIMARS
Ирина ДМИТРИЕВА
Мэр Стаханова распорядился помочь пострадавшим от обстрела жителям. Фото: Администрация города Стаханова

Мэр Стаханова распорядился помочь пострадавшим от обстрела жителям. Фото: Администрация города Стаханова

Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Стаханову в ЛНР, который был нанесен этой ночью со стороны украинской армии. Такую информацию обнародовала в телеграм-канале администрация города.

- По уточненным данным, три человека пострадали в результате обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины, - заявили там.

Напомним, что по данным представительства Республики в СЦКК, киевские силовики в 01:45 обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив в направлении города две ракеты.

В мэрии сообщили, что на место обстрела в оперативном порядке выехали мэр Стаханова Сергей Жевлаков и экстренные службы города. Градоначальник поручил коммунальщикам помочь жителям поврежденных домов.

- По поручению главы города из работников коммунальных предприятий созданы бригады для оказания помощи жильцам поврежденных домов в ликвидации последствий ночного обстрела, - заявили в администрации.

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