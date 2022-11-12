В результате ракетного удара ВСУ по Стаханову пострадали трое человек

Мэр Стаханова распорядился помочь пострадавшим от обстрела жителям. Фото: Администрация города Стаханова

Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Стаханову в ЛНР, который был нанесен этой ночью со стороны украинской армии. Такую информацию обнародовала в телеграм-канале администрация города.

- По уточненным данным, три человека пострадали в результате обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины, - заявили там.

Напомним, что по данным представительства Республики в СЦКК, киевские силовики в 01:45 обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив в направлении города две ракеты.

В мэрии сообщили, что на место обстрела в оперативном порядке выехали мэр Стаханова Сергей Жевлаков и экстренные службы города. Градоначальник поручил коммунальщикам помочь жителям поврежденных домов.

- По поручению главы города из работников коммунальных предприятий созданы бригады для оказания помощи жильцам поврежденных домов в ликвидации последствий ночного обстрела, - заявили в администрации.

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