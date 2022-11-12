Еще два многоквартирных дома готовы к сдаче в микрорайоне Невский в Мариуполе

Руководитель Республики Денис Пушилин лично проинспектировал готовность домов. Фото: t.me/pushilindenis

Еще два дома, которые возводят специалисты военно-строительной компании Министерства обороны России, готовы к сдаче в микрорайоне Невский в Мариуполе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым и секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком лично проинспектировал готовность жилья.

- После сдачи в эксплуатацию очередные 189 семей, жилье которых разрушено, получат возможность переселиться в новые квартиры, - заявил руководитель Республики.

Напомним, новый микрорайон по улице Иртышской в Мариуполе вырос буквально за считанные месяцы, всего здесь будет десять красавцев-домов на 833 квартиры, из которых до конца года сдадут 750. А это значит, что 750 семей станут счастливыми обладателями новых современных комфортных квартир.

А тем временем в 500 метрах от готовых новостроев идет снос разбитых войной домов. Здесь, как и в Орджоникидзевском районе города (левый берег), демонтажу подлежит большая часть строений. На их месте строители сразу же готовят котлованы для дальнейшей постройки нового жилья.

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