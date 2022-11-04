В Мариуполе вручили ключи от квартир в новых домах еще 15 семьям

Новоселы будут жить в микрорайоне, который возведен всего за несколько месяцев Фото: Александр ИВАНОВ

Сегодня очередные 15 семей из Мариуполя, жилье которых было разрушено во время боев, получили ключи от новых квартир. Их дома расположены в Приморском районе. Владельцев новой жилплощади поздравил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который лично приехал на мероприятие.

Денис Пушилин, Константин Иващенко и замруководителя дирекции госзаказчика ППК «Единый заказчик» Минстроя РФ Денис Аненков приняли участие в знаменательном событии Фото: Александр ИВАНОВ

Торжественный момент заселения Фото: Александр ИВАНОВ

Денис Пушилин лично вручил ключи от новой жилплощади ее владельцам Фото: Александр ИВАНОВ

Люди не могли сдержать эмоций в момент вручения ключей от новых квартир Фото: Александр ИВАНОВ

По словам руководителя Республики, новый микрорайон вырос буквально за считанные месяцы, всего здесь будет десять красавцев-домов на 833 квартиры, из которых до конца года сдадут 750.

- Всего будет более 800 квартир в первом квартале следующего года сданы. Ну, а до конца этого года - 750 квартир. А это значит 750 семей, счастливых обладателей новых современных комфортных квартир, - сказал он во время торжественной церемонии.

Жительница микрорайона Черемушки и уроженка Мариуполя Светлана Николаевна рада заселению в новый дом Фото: Александр ИВАНОВ

Символично, что вручение ключей владельцам состоялось в День народного единства. Как отметил глава администрации города Мариуполя Константин Иващенко, в строительстве новых жилых домов участвовали специалисты со всей России.

- Вся Россия трудилась, чтобы улучшить сегодняшнюю жизнь в нашем Мариуполе, - подчеркнул градоначальник.

Те самые строители, чей труд позволил в столь сжатые сроки обеспечить людей комфортным жильем, - Виктор Стешин и Сергей Мельников Фото: Александр ИВАНОВ

Новоселы поблагодарили Министерство строительства РФ за прекрасные квартиры. В том, что их планировка и качество отменные, лично убедился и Денис Пушилин.

В том, что планировка и качество новых квартир отменные, убедился и Денис Пушилин Фото: Александр ИВАНОВ

В новом пятиэтажном доме также предусмотрен лифт на 3 человек - в него может свободно вместиться коляска или велосипед Фото: Александр ИВАНОВ

А тем временем в 500 метрах от готовых новостроев по улице Иртышской идет снос разбитых войной домов. Здесь, как и в Орджоникидзевском районе города (левый берег), демонтажу подлежит большая часть строений.

По улице Новороссийской экскаваторы-разрушители сносят целые кварталы выгоревших многоэтажек Фото: Александр ИВАНОВ

По улице Новороссийской экскаваторы-разрушители сносят целые кварталы многоэтажек. На их месте сразу же готовят котлованы для дальнейшей постройки нового жилья.

На месте снесенных высоток строители сразу же готовят котлованы для дальнейшей постройки нового жилья Фото: Александр ИВАНОВ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Мариуполе восстановят школу №33, здание которой изначально планировали демонтировать

Строителям предстоит проделать большой объем работ (подробнее)