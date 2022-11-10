Глава ДНР наградил отличившихся бойцов МВД

В числе наград — медали «За отвагу» и знаки отличия Георгиевский крест. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 10 ноября, врио Главы ДНР Денис Пушилин наградил отличившихся бойцов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) МВД «Каскад» в день их профессионального праздника.

- Дорогие друзья, прежде всего, хочу поздравить вас, с учетом того, что мы являемся субъектом Российской Федерации, с Днем сотрудника органов внутренних дел. Вы приближаете нашу неизбежную победу. Я искренне признателен вам от лица всех республики! — сказал Пушилин.

Всего были награждены 37 бойцов ОБТФ «Каскад». В числе наград — республиканские медали «За отвагу» и знаки отличия Георгиевский крест II и IV степеней, а также государственные награды — медали Суворова и «За отвагу».

Оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» сформировано в системе МВД ДНР. Помимо пехотных, в него входит танковое и артиллерийские подразделения. ОБТФ успешно выполняет поставленные командованием боевые задачи в зоне проведения СВО.

Кстати, сегодня бойцы «Каскада» вместе с российскими морпехами взяли под контроль село Павловка под Угледаром.

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