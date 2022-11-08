Известный режиссер Егор Кончаловский во время визита в Донецк заявил о планах снять документальный фильм про Донбасс и его защитников

В Донецк приехал известный режиссер Егор Кончаловский. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В понедельник, 7 ноября, временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин встретился в Донецке с известным российским режиссером Егором Кончаловским и журналистом, продюсером Юрием Душиным. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

В Донецк приехал известный режиссер Егор Кончаловский. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Гости рассказали лидеру ДНР о своих планах снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках и показать его на большом экране. Материалы к этому уже готовы.

По признанию Егора Кончаловского, идея снять такой фильм появилась у него после того, как Юрий Душин, который работает в Донбассе с 2014 года, показал режиссеру свои съемки. Тот решил, что нужно обязательно поехать на место событий и самому все посмотреть. Ведь по новостным сюжетам невозможно полностью ощутить происходящее в регионе. По словам режиссера, эта поездка очень повлияла на личную переоценку: сразу стало понятным, что важно, а что нет.

- Донецк удивляет: цветы, дорожки, клумбы, но только может прилететь в любой момент. Здесь есть правильный оптимизм противостояния хаосу, - рассказал Кончаловский.

В Донецк приехал известный режиссер Егор Кончаловский. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Режиссер отметил, что в Донбассе родилось совершенно иное качество общения между людьми, другая степень человеческого взаимодействия.

- Здесь другая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты с человеком вроде только познакомился, день прошел, а ты с ним уже прощаешься и обнимаешься, как будто полжизни его знаешь. Здесь какая-то другая реальность. Вроде все то же самое, язык такой же - а энергия совсем другая, - заметил он.

В свою очередь, Денис Пушилин поблагодарил гостей за визит и отметил, что такое погружение действительно важно - иначе не сделать по-настоящему хороший и правдивый фильм. Нельзя снять того, чего сам не прочувствовал, побывав здесь и пообщавшись с людьми, увидев все своими глазами.

- Я с удовольствием посмотрю фильм, - пообещал лидер ДНР.

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