Глава ДНР заявил об изменениях структуры управления в Республике

Денис Пушилин сообщил об увеличении количества вице-премьеров с полнотой возможности принятия решений. Фото: АГ ДНР

Количество заместителей председателя Правительства ДНР будет увеличено. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

- Я неоднократно обращал на ситуацию с чиновниками и с бюрократией. Так, когда мы вникали в проблему и искали причины, почему же нет искомого результата, было много оправданий в нехватке полномочий. Так вот сейчас приняты решения об изменении структуры Правительства и наделении лиц, ответственных за разные направления, которые являются ключевыми для развития экономики ДНР. По сути, у нас появится дополнительное количество вице-премьеров с полнотой возможности принятия решения. Мы исключаем возможность этих оправданий и бездействия, — отметил Пушилин.

Он добавил, что спрос с данных лиц будет абсолютно обоснованный и конкретный.

- С учетом кадрового конкурса «Лидеры возрождения» появляется определенный задел на замещение должностей. По нерадивым чиновникам, которые не слышат граждан; которые гоняют людей по кабинетам; прикрываются бумажками, будут приняты соответствующие решения, вплоть до увольнения с «волчьим билетом», - подчеркнул руководитель Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный режиссер Егор Кончаловский во время визита в Донецк заявил о планах снять документальный фильм про Донбасс и его защитников

В столице ДНР мэтр встретился с Главой Республики Денисом Пушилиным (подробнее)