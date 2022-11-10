В ДНР 415 человек получили более 130 миллионов рублей за утраченное жилье и имущество

Ежедневно от обстрелов ВСУ десятки жителей Донбасса теряют имущество и жилье. Фото: ТГ/Кулемзин

Денежную компенсацию за утраченное вследствие боев жилье и имущество получили 415 жителей ДНР. Об этом сегодня сообщили в Министерстве труда и социальной политики Республики.

- На 10 ноября 2022 года общая сумма выплаченных средств составляет 130 млн. 626 тыс. рублей, — отметили в ведомстве.

Компенсацию получили жители Донецка, Макеевки, Енакиево, Шахтерска, Снежного, Мариуполя, Волновахи и Першотравневого района Республики. При этом 265 человек получили компенсацию за утраченное имущество первой необходимости, 122 — за поврежденное жилье и 28 — за утраченное жилье.

В ДНР открыты 55 пунктов приема заявлений от пострадавших в результате боевых действий и работает 38 комиссий, которые рассматривают документы и принимают решения о компенсациях.

За утраченное имущество выплачивают 100 тыс. руб., за поврежденное жилье - 6 тыс руб. за квадратный метр жилплощади, за утраченное жилье – 35 тыс. руб. за метр.

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