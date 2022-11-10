Андрей Спивак назначен исполняющим обязанности прокурора ДНР

До учреждения в ДНР органов российской прокуратуры Андрей Спивак возглавлял Генеральную прокуратуру ДНР. Фото: ГП ДНР

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил исполняющих обязанности прокурора ДНР и его заместителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

- В Донецке заместитель Генерального прокурора РФ представил коллективу прокуратуры Республики назначенных Генпрокурором РФ Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора ДНР Андрея Спивака, и. о. первого заместителя прокурора Республики Андрея Колесникова, и. о. заместителей прокурора ДНР Глеба Жеребченко, Романа Белоуса и Василия Байрачного, — сказано в сообщении.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах РФ.

Отметим, что до учреждения в ДНР органов российской прокуратуры Андрей Спивак возглавлял Генеральную прокуратуру ДНР.

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