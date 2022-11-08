В ДНР сменили заместителя главы Правительства

Ранее Лариса Толстыкина возглавляла одно из министерств Республики. Фото: ДАН

В ДНР освободили от занимаемой должности исполняющего обязанности заместителя главы Правительства Владимира Антонова. Соответствующий указ подписал 7 ноября врио Главы Республики Денис Пушилин. Документ уже опубликован на его официальном сайте.

- Освободить Антонова Владимира Николаевича от исполнения обязанностей заместителя председателя Правительства ДНР, - сказано в указе.

Сообщается также, что на должность замглавы Правительства Республики была назначена Лариса Толстыкина. До этого она занимала пост исполняющего обязанности министра труда и социальной политики ДНР. Теперь этот руководящий пост в министерстве займет Денис Стрельченко - также согласно указу врио Главы ДНР.

Уточним, что все вышеупомянутые указы уже вступили в законную силу.

Напомним, в июле в Донецкой Народной Республике произошли большие кадровые перестановки в правительстве - были назначены новые руководители сразу четырех министерств. Их должности заняли специалисты из России.

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