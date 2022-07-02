В ДНР большие кадровые перестановки: Изменен состав правительства

Новые назначения связаны с необходимостью скорейшего перехода в российское правовое поле. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

В Донецкой Народной Республике провели большие кадровые перестановки в правительстве - назначены новые руководители сразу четырех министерств. Их должности займут специалисты из России. Соответствующие указы были подписаны и обнародованы сегодня на официальном сайте Главы ДНР.

В своем телеграм-канале Денис Пушилин отметил, что поблагодарил прежних руководителей министерств: образования и науки - Михаила Кушакова, здравоохранения - Александра Оприщенко, угля и энергетики - Анатолия Нестеренко, доходов и сборов - Алексея Рудакова за проделанную работу.

- Каждый из них справлялся с решением крайне сложных задач в очень непростое время, - подчеркнул лидер Республики.

Денис Пушилин объяснил новые назначения необходимостью скорейшего перехода в российское правовое поле, что потребует наличия новых компетенций у глав ведомств. Поэтому было принято решение пригласить на эти посты опытных российских управленцев.

Теперь Министерство образования и науки ДНР возглавит Ольга Колударова, Минздрав - Дмитрий Гарцев, Минуглеэнерго - Андрей Чертков, а прежние руководители этих ведомств останутся у них первыми замами.

Министром доходов и сборов будет Дмитрий Шмелев. Новое назначение Алексея Рудакова, возглавлявшего прежде это ведомство, планируется чуть позже. А Денис Курашов станет заместителем министра связи и займется вопросами цифровизации в государстве.

- Желаю всем успешной командной работы, а также видимых и значимых результатов деятельности во благо жителей Донецкой Народной Республики! - пожелал Глава ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике утвердили на постах новых руководителей МИД, МГБ, МВД, МЧС и Минюста.

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