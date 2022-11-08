В Донецке из-за обстрела ВСУ погиб еще один ребенок

Последствия обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка, в результате которого погиб подросток. Фото: t.me/dnronline

Обстрел мирных кварталов Донецка со стороны ВСУ не прекращается. В результате очередного артудара украинских боевиков в Кировском районе города погиб ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла в поселке Абакумова, расположенном в этой части Донецка.

- По уточненной информации, в результате дневного обстрела поселка Абакумова в Кировском районе погибла девочка-подросток 2007 года рождения, - сообщил мэр.

По данным СЦКК, в 13:40 со стороны подконтрольной Украине Красногоровки по Кировскому району были выпущены 3 снаряда калибром 152 мм. Наблюдатели зафиксировали множественные разрушения жилых домах, расположенных в микрорайоне «Донбассэнерго».

Напомним, что вчера, 7 ноября, жертвой обстрела ВСУ в Донецке также стал ребенок. По дополнительной информации, в Петровском районе в 16:20 погибла девочка 2008 года рождения. Сообщалось о ранении трех мужчин.

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