На западе Донецка под обстрелом погибла девочка

Жертвой обстрела стал ребенок. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела Петровского района Донецка погибла местная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По словам мэра, под прицельным огнем украинских боевиков в этой части города оказались микрорайоны Тихий и Базарный. В результате прямых попаданий один из частных домов загорелся.

Чуть позже стало известно, что жертвой обстрела стал ребенок.

- По дополнительной информации, в Петровском районе в результате обстрела в 16:20 погибла девочка 2008 года рождения и получил ранения мужчина 1963 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

Отметим, что по данным СЦКК, в сторону Петровского района Донецка со стороны Красногоровки в 16:07 и 16:20 были выпущены в общей сложности 10 снарядов калибром 152 мм. Затем в 17:35 последовали еще 4 крупнокалиберных снаряда.

- Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости! Берегите себя и своих близких! - призвал горожан мэр.

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