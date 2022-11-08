Исполнительницы народного гимна ДНР Маргарита Лисовина и Наталья Качура стали заслуженными артистами Республики

Денис Пушилин присвоил звание заслуженного артиста ДНР Маргарите Лисовиной и Наталье Качуре. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Солисткам Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна Маргарите Лисовиной и Наталье Качуре было присвоено почетное звание «Заслуженный артист ДНР». Соответствующий указ подписал врио главы Республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

- Есть абсолютно четкое понимание, что должна и здесь справедливость восторжествовать. Для нас крайне важно, чтобы о вас знали, а вы, в свою очередь, понимали, что вы ценны для Донецкой Народной Республики. Поэтому принято решение, чтобы вы стали заслуженными артистками Республики, - заявил лидер ДНР во время встречи с исполнительницами народного гимна.

Отметим, что девушки заслужили всенародную любовь, исполняя песни «Донбасс за нами!» и «Мы возвращаемся домой». По их признанию, присвоение почетного звания - для них действительно неординарное событие.

- Это торжественное для нас событие, - сказала Маргарита Лисовина.

А Наталья Качура отметила:

- Служу Донецкой Народной Республике. И с большой гордостью воспеваю ее везде, где только могу.

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