Владимир Скобцов часто приезжает на передовую с концертами. Фото автора.

Очень органично выразил свое мнение по поводу будущего Донбасса известный поэт и музыкант Владимир Скобцов. Еще в 2014 году он давал концерты на линии фронта. Владимир Скобцов написал текст гимна «Донбасс за нами». Вот как он ответил на вопрос «Комсомолки» о будущем нашего края.

«Донбасс, куда несешься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Гремит металлом оркестр Калашникова, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух и дают ему дорогу субпассионарии.

Эх, Донбасс, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты мог родиться, в той земле, что не любит шутить.

Остановится пораженный наблюдатель ОБСЕ: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит этот наводящий ужас народ? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых ему людях?

Вернётся ли Донбасс в Россию? В отличие от зарабатывающей на трассе из варяг в греки матери городов русских с проспектом Бандеры к Бабьему яру, ОПГ Гуляй-поля, городищах на месторождениях буряка и нечистой силы, отжатых Лемберга, Станиславова, Унгвара, этот рай не ворован. Фен-шуй Донбасса - труд, тяжёлый и высокий коллективный труд русского народа.

Зачем Донбасс России? Если вам снятся ласковые руки матери, добрые и сильные руки отца, далёкий и навсегда близкий порог родного дома, вы поймёте Донбасс. Если вам снятся вихры и тёплые ладошки ваших детей, вы поймёте Россию. Если у вас нет этих проблем, не приезжайте на Донбасс - у вас будут проблемы.

Зачем Донбасс Украине? Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать, любит и зверь своё дитя, и только Украина выделяется на общем фоне. После котлов, в которые угодила самая крупная карательная армия Европы, складывается впечатление, что украинцем рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься под козака, освежиться амфетамином, напасть на Донбасс и умереть.

Вернётся ли Донбасс в Россию - вопрос не от большого ума, Донбасс не менял гражданства, он прорвётся, ему не впервой, Донбасс это и есть Россия. Пока есть Россия, Донбасс есть и будет её форпостом, пока есть Донбасс, будет и Россия. Отныне и навеки.

Сколько до Сталинграда не верило в победу? Сколько легло под немца, предало, опустило руки, сколько их было? Никто не скажет. Сталинград там, где гибнут за Россию и отступать некуда, и Донбасс не собирается.

Донбасс, куда несешься ты? Молчит домой идущий. Гремит железная музыка Калашникова, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух и дают ему дорогу другие народы и страны».

Сформулировано поэтически, но верно. Донбасс всегда считал себя частью России и ради это все годы вел борьбу с укронацистами..

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