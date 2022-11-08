Мирный житель стал жертвой утреннего обстрела в Донецке

Последствия обстрела Ленинского района. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром под обстрелом украинских боевиков оказался Ленинский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что обстрел был зафиксирован в 06:31. В поселке Александровка Ленинского района в результате попадания снаряда возникло возгорание, получил ранение мужчина. В районе детской стоматологии было прямое попадание в многоквартирный дом.

Позднее стало известно, что жертвой обстрела стал мирный житель.

- Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина1954 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, вчера вечером под прицельным огнем украинских боевиков оказались микрорайоны Тихий и Базарный в Петровском районе города. В результате прямых попаданий один из частных домов загорелся. В результате обстрела погибла девочка - подросток 2008 года рождения и были ранены трое мужчин. Чуть позже в мэрии сообщили о еще одной погибшей - мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.

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