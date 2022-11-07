В Северодонецке начали формировать маневренный жилищный фонд для переселенцев

Порядок учета лиц для вселения их в помещения маневренного фонда и предоставления компенсации собственникам такой недвижимости утвержден указом Главы ЛНР. Фото: СЦКК ЛНР

В городе Северодонецке в ЛНР начали формировать маневренный жилищный фонд. Он необходим для предоставления временного убежища гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено в ходе боев. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- При администрации города Северодонецка была создана постоянно действующая комиссия по выявлению и осмотру жилых помещений, в которых никто не проживает, с последующим их внесением в маневренный фонд, - пояснили там.

Уточняется, что сейчас в городе проводится проверка наличия пустующих жилых помещений, о которых известно властям, вскрытие таких помещений, их осмотр и опись находящегося там движимого имущества.

Мэрия опубликовала перечень подобных квартир и уведомила их владельцев про необходимость явиться в администрацию для предоставления согласия на вселение других граждан в жилое помещение сроком на 3 года или же отказа в этом.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР создадут маневренный жилищный фонд для вынужденных переселенцев. Решением этого вопроса уже занялись в Станично-Луганском районе.

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