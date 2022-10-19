В ЛНР создадут маневренный жилищный фонд для вынужденных переселенцев

В Республике утвержден порядок учета граждан, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате боев, и кто нуждается во временном поселении. Фото: СЦКК ЛНР

В Станично-Луганском районе ЛНР создадут маневренный жилищный фонд для жителей, чьи жилые помещения были повреждены или утрачены в результате боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики со ссылкой на администрацию района.

Там пояснили, что специальная комиссия займется вскрытием жилых помещений, где никто не проживает, для формирования маневренного жилищного фонда. Информацию о подобных помещениях можно будет предоставить в администрацию Станично-Луганского района в виде произвольного заявления с обязательным указанием точного адреса заброшенного жилья. Вскрытие таких помещений будет осуществляться в целях вселения туда граждан, лишившихся своего крова, сроком на три года. Собственникам подобных домов и квартир полагается компенсация.

- Собственники жилых помещений, в отношении которых будет принято решение о включении жилого помещения в маневренный жилищный фонд, имеют право на получение компенсации в виде выплаты денежных средств из государственного бюджета Луганской Народной Республики, - заявили в администрации.

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