В Донецке в результате артобстрела ВСУ пострадала гостиница «Централь»

В гостинице было повреждено остекление. Фото: СЦКК ДНР

Прошедшей ночью огонь по центру Донецка был открыт из американской реактивной системы залпового огня. Такую информацию обнародовали сегодня военные эксперты представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по городу были выпущены 6 ракет.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, выпустив по гражданским объектам 6 ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, - заявили наблюдатели.

По данным представительства, пострадало не только здание управления Донецкой железной дороги, где было зафиксировано прямое попадание, но также строения, расположенные по соседству с ним. В частности, в гостинице «Централь» повреждено остекление. Также вылетели стекла в ряде домов, находящихся по улице Артема и проспекту Маяковского.

К счастью, обошлось без жертв.

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