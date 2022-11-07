ВСУ обстреляли из Himars центр Донецка, загорелось здание управления Донецкой железной дороги

В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: МЧС ДНР
Сегодня ночью украинские боевики обстреляли из американской установки Himars центр Донецка. В результате прямого попадания загорелось здание управления Донецкой железной дороги, расположенное в Ворошиловском районе.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: МЧС ДНР
По данным мэрии, снарядом была пробита стена между 3 и 4 этажами, возник мощный пожар.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: МЧС ДНР
- По информации на 6:30 утра: обстрел здания Управления ЖД в 3:10 утра, 3 снаряда РСЗО «Himars», - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин
Тем временем в МЧС ДНР заявили, что сообщение о повреждении здания Донецкой железной дороги поступило на дежурную линию «101» в 03.19. К месту вызова были сразу же направлены сотрудники пожарно-спасательной части.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: МЧС ДНР
- По прибытии первых подразделений был обнаружен очаг возгорания на втором этаже здания. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Пожару присвоен повышенный ранг вызова - №3. К месту происшествия дополнительно направлены силы и средства, - заявили в ведомстве.
По оперативной информации, обошлось без пострадавших и жертв. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин
Для этого от МЧС ДНР привлечены 18 единиц техники и 60 спасателей.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин
Напомним, в связи с обстрелом Донецкой железной дороги и ликвидацией его последствий в столице ДНР остановили движение троллейбусного маршрута №2. Вместо него для удобства граждан был на время запущен автобусный маршрут «Дворец бракосочетания - Ж/Д вокзал». Жителей просят учесть данную информацию при планировании поездок по городу.
В Донецке устраняют последствия обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин
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