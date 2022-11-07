Союзные силы выбили ВСУ из «муравейников» - мощных укрепрайонов вблизи Донецкого аэропорта

Войска союзников продолжают продвижение, отодвигая противника от столицы ДНР. Фото: УНМ ДНР

Союзные силы продолжают отодвигать противника от Донецка. Так, бойцами «Спарты» при поддержке российских войск были зачищены укрепрайоны ВСУ, расположенные возле Донецкого аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Умелыми и слаженными действиями бойцы батальона специального назначения, батальона «Спарта», при поддержке 1539-го батальона имени архангела Михаила, отдельного танкового батальона и 238-й артиллерийской бригады ВС РФ, удалось выбить украинских боевиков из «Муравейников» - мощных укрепрайонов возле Донецкого аэропорта, - рассказали военкоры пресс-службы, побывавшие на бывших позициях ВСУ.

Уточняется, что сейчас эти позиции зачищены от противника и являются первой линией обороны ДНР, а также плацдармом для развития дальнейшего наступления союзных войск на данном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ лишились в Донбассе еще трех 155-мм гаубиц производства США. Они были уничтожены в ходе боев силами союзников.

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