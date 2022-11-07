ВСУ лишились в Донбассе еще трех 155-мм гаубиц производства США

За сутки были ликвидированы до 30 украинских боевиков. Фото: ЛИЦ

За прошедшие сутки войска союзников смогли уничтожить еще несколько артустановок, гаубиц, танков и другую технику ВСУ. Об этом сообщили в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре гаубицы - три М777 и одна 2С3, два танка Т-64БВ, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также отметил, что за сутки были ликвидированы до 30 украинских боевиков.

Тем временем в ЛНР суточные потери ВСУ оценили в 50 военнослужащих.

- Уничтожено до 50 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, 11 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

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