Украинские боевики выпустили восемь ракет HIMARS по Меловатке и Сватово, разрушено жилье

Последствия обстрела села Меловатка в Сватовском районе. Фото: СЦКК ЛНР

Два дома повреждены, один одноэтажный жилой дом разрушен в результате обстрела киевскими силовиками села Меловатка в Сватовском районе ЛНР. Такую информацию сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате обстрела в 17:30 населенного пункта Меловатка Сватовского района с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) разрушен одноэтажный жилой дом и два дома повреждено, - заявили в СЦКК.

По информации подполковника Народной милиции Республики Андрея Марочко, в результате обстрела Меловатки жертв среди мирного населения нет.

- Отдельно хочется отметить, что военнослужащие в данном населенном пункте не дислоцируются, - подчеркнул Марочко.

Также сегодня ВСУ выпустили в 17:45 четыре ракеты HIMARS по городу Сватово. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Стаханове при обстреле ВСУ повреждены более 20 домов, газопровод и ЛЭП

По городу украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS (подробнее)