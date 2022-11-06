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НовостиПолитика6 ноября 2022 10:48

В Стаханове при обстреле ВСУ повреждены более 20 домов, газопровод и ЛЭП

По городу украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
В результате обстрела разрушены жилые дома в центральной части города. Фото: Администрация Стаханова

В результате обстрела разрушены жилые дома в центральной части города. Фото: Администрация Стаханова

Более 20 домов, по предварительным данным, а также газопровод и линии электропередачи (ЛЭП) получили повреждения в результате обстрела Стаханова со стороны ВСУ. Об этом сообщила администрация города.

- В результате обстрела разрушения получили частные жилые дома в центральной части города, повреждено остекление в многоквартирных домах. Кроме того, есть повреждения уличного газопровода и линий электропередачи, - говорится в сообщении.

Энергетики и газовики проводят ремонтно-восстановительные работы. В администрации отметили, что повреждены более 20 домов, но данные уточняются. На место обстрела выехал глава администрации города Сергей Жевлаков, специалисты МЧС, аварийных служб города.

- В настоящее время мы в оперативном порядке формируем бригады, чтобы оказать помощь и содействие жильцам пострадавших домов, - сказал мэр.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК проинформировало, что ВСУ обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, по городу были выпущены четыре ракеты. Удар был нанесен по центру населенного пункта. В результате погиб мужчина 1953 года рождения.

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