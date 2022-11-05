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Политика5 ноября 2022 18:14

В ЛНР стартовала массовая диспансеризация

В городах и районах проходит обследование детей дошкольного и школьного возраста
Дмитрий СЕРГЕЕВ
Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

В Луганской Народной Республике началась массовая диспансеризация детей дошкольного и школьного возраста. Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района. Десант медиков из Ставропольского края приехал в Каменскую и Македоновскую школы, где были обследованы более 50 ребят. Многие из детей проходили диспансеризацию впервые в жизни.

Врач-педиатр из Ставропольского края Владимир

Врач-педиатр из Ставропольского края Владимир

— За все годы моего педагогического стажа это первый масштабный профилактический медицинский осмотр детей. Специалисты из Ставрополья проверили здоровье ребят, а также дали свои рекомендации, — отметила директор Каменской школы Наталья Гапейкина.

Руководитель Администрации района Евгений Бондарь сообщил, что в районе проживает больше пяти детей в возрасте от 2 до 17 лет, все они будут обследованы специалистами из различных регионов России.

— Врачи, которые приехали, это настоящие профессионалы. Они от чистого сердца желают помочь детям Донбасса. Бригада ставропольских медиков состоит из педиатров, окулиста, хирурга, врача ультразвукового исследования, а также специалистов лабораторных исследований. До конца учебного года планируется завершить диспансеризацию всех детей Лутугинщины, — сообщил Евгений Бондарь.

Врач-педиатр из Ставропольского края Владимир

Врач-педиатр из Ставропольского края Владимир

Медики проводят осмотры непосредственно в зданиях школ, детских садов и организациях среднего профобразования. Для того, чтобы ребята были обследованы необходимо, чтобы родитель или законный представитель подписал информационное согласие. После обследования, если в этом есть необходимость, специалисты дают рекомендации родителям детей.

— Наша задача охватить всех детей, чтобы своевременно выявить на ранних этапах и не дать развиваться каким-либо заболеваниям, а также ускорить процесс выздоровления. Профилактика заболеваний — важное направление медицины. Объем работ действительно большой, — говорит врач-педиатр из Ставропольского края Владимир.

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

Запустить программу массовой диспансеризации детей поручил Президент России Владимир Путин во время общения с финалистами конкурса «Учитель года» 5 октября.

— На новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи, — сказал Президент.

24 октября сайт Правительства России сообщил, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353.2 миллиона рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек.

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

— Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств станет резервный фонд Правительства, — отметили в Правительстве.

Массовая диспансеризация крайне необходима, ведь многие дети никогда ранее не проходили обследования. Их проводят для того, чтобы проверить состояние здоровья, а в случае необходимости, вовремя принять необходимые меры. По каждому конкретному случаю будут приниматься решения по лечению в учреждениях здравоохранения Республики, либо по вывозу на лечение в другие регионы России. Так можно будет спасти сотни детских жизней, а также восстановить или поправить здоровье тысяч детей.

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