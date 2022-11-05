В ЛНР стартовала массовая диспансеризация

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

В Луганской Народной Республике началась массовая диспансеризация детей дошкольного и школьного возраста. Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района. Десант медиков из Ставропольского края приехал в Каменскую и Македоновскую школы, где были обследованы более 50 ребят. Многие из детей проходили диспансеризацию впервые в жизни.

Врач-педиатр из Ставропольского края Владимир

— За все годы моего педагогического стажа это первый масштабный профилактический медицинский осмотр детей. Специалисты из Ставрополья проверили здоровье ребят, а также дали свои рекомендации, — отметила директор Каменской школы Наталья Гапейкина.

Руководитель Администрации района Евгений Бондарь сообщил, что в районе проживает больше пяти детей в возрасте от 2 до 17 лет, все они будут обследованы специалистами из различных регионов России.

— Врачи, которые приехали, это настоящие профессионалы. Они от чистого сердца желают помочь детям Донбасса. Бригада ставропольских медиков состоит из педиатров, окулиста, хирурга, врача ультразвукового исследования, а также специалистов лабораторных исследований. До конца учебного года планируется завершить диспансеризацию всех детей Лутугинщины, — сообщил Евгений Бондарь.

Врач-педиатр из Ставропольского края Владимир

Медики проводят осмотры непосредственно в зданиях школ, детских садов и организациях среднего профобразования. Для того, чтобы ребята были обследованы необходимо, чтобы родитель или законный представитель подписал информационное согласие. После обследования, если в этом есть необходимость, специалисты дают рекомендации родителям детей.

— Наша задача охватить всех детей, чтобы своевременно выявить на ранних этапах и не дать развиваться каким-либо заболеваниям, а также ускорить процесс выздоровления. Профилактика заболеваний — важное направление медицины. Объем работ действительно большой, — говорит врач-педиатр из Ставропольского края Владимир.

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

Запустить программу массовой диспансеризации детей поручил Президент России Владимир Путин во время общения с финалистами конкурса «Учитель года» 5 октября.

— На новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи, — сказал Президент.

24 октября сайт Правительства России сообщил, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353.2 миллиона рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек.

Первыми прошли медицинское обследование дети Лутугинского района

— Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств станет резервный фонд Правительства, — отметили в Правительстве.

Массовая диспансеризация крайне необходима, ведь многие дети никогда ранее не проходили обследования. Их проводят для того, чтобы проверить состояние здоровья, а в случае необходимости, вовремя принять необходимые меры. По каждому конкретному случаю будут приниматься решения по лечению в учреждениях здравоохранения Республики, либо по вывозу на лечение в другие регионы России. Так можно будет спасти сотни детских жизней, а также восстановить или поправить здоровье тысяч детей.

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