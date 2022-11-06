В Донецке локализовали огонь на шахте Засядько

Шахта имени Засядько работает в обычном режиме. Фото: МинУиЭ ДНР

Сегодня, 6 ноября, в результате артобстрела вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка загорелся газопровод на вентстволе шахты Засядько. Возгорание удалось оперативно локализовать. Об этом сообщили в Министестве угля и энергетики ДНР.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников предприятия и прибывших на место пожара специалистов МЧС ДНР, огонь был локализован. Шахта работает в обычном режиме, пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики в 17:04 со стороны населенного пункта Орловка выпустили по Киевскому району 3 снаряда калибром 155 мм. В результате по улице Новороссийская было зафиксировано возгорание газопровода среднего давления на вентстволе шахты им. А.Ф. Засядько.

Это не единственный сегодня обстрел инфраструктуры ДНР. В Ясиноватой после артудара обесточена насосная станция, подающая воду на город, и котельная №14. Частично без энергоснабжения остались железнодорожная часть города, населенные пункты Минеральное и Яковлевка.

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